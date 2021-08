Anticipazioni Love is in the Air, nuovo scandalo per Serkan: al centro del ciclone

Colpi di scena per i protagonisti di Love is in the Air. Al centro del ciclone Serkan con un nuovo scandalo: tutte le anticipazioni

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi di ‘Love is in the Air’ terranno con il fiato sospeso gli appassionati della soap opera turca. Al centro dell’attenzione Serkan che dovrà fare i conti con situazioni difficili da gestire. Il ragazzo si troverà al centro di uno scandalo con il crollo di una struttura.

Questa ultima verrà giù davanti agli occhi di coloro che gliel’avevano commissionata, ma fortunatamente non si verificheranno né morti né feriti. Ma cosa provocherà questo improvviso crollo? Ebbene, dietro a tutto ci sarà Efe Akman. Questo ultimo ha organizzato una trappola al povero Serkan che si troverà in un mare di casini e senza il lavoro che gli era stato affidato.

Momenti difficili per Serkan. Il ragazzo finirà nell’occhio del ciclone e in un mare di guai: tutte le anticipazioni di Love is in the Air

Dopo il crollo della struttura che gli era stata commissionata, Serkan finirà nell’occhio del ciclone. Tutti gli addosseranno colpe che in realtà non ha. Dalla sua parte si schiererà Engin il quale crede che chiunque possa commettere degli errori, a maggior ragione nel caso di Serkan che si sentiva sotto stress per la presunta gravidanza di Eda.

Ma i colpi di scena nella vita del protagonista di ‘Love is in the Air’ non sono finiti qui. Dopo gli innumerevoli problemi che ha dovuto affrontare, Serkan deciderà di lasciare la casa dei genitori per trasferirsi nuovamente vicino a Eda. Il ragazzo capirà di provare ancora dei sentimenti per l’architetto. La Yildiz però non ha più fiducia. Come andrà a finire tra i due? Lo scopriremo molto presto.