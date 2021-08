WhatsApp, l’ultima novità è davvero sensazionale: da oggi è possibile!

Un’altra novità è pronta a sbarcare su WhatsApp, con l’utente che potrà fare di tutto via chat. Andiamo a vedere cosa cambia all’interno dell’applicazione.

Un’altra grande novità è pronta a sbarcare su WhatsApp, con l’agenzia di assicurazione Generali Italia che è pronta a far aprire le pratiche direttamente sull’applicazione. L’azienda della penisola ha deciso di accelerare il suo processo di trasformazione digitale. Quindi ora chi vuole comunicare un sinistro relativo alla propria polizza auto, casa, infortuni e salute potrà contattare Leo, il nuovissimo assistente digitale. Grazie al nuovissimo assistente, il sinistro verrà eleaborato in pochissimi minuti.

Inoltre all’interno della chat possono essere caricati gli allegati, ma soprattutto si potranno spiegare i dettagli stesso all’assistente digitale. Così facendo i clienti possono avere una via preferenziale per l’apertura, la valutazione del danno e il rimborso. Inoltre tutti gli affiliati alla Generali Italia potranno chiedere consulenza all’agente di riferimento. Questo è solamente l’ultima delle novità di terzi su WhatsApp, con l’applicazione che intanto continua ad aggiornarsi con nuovissime funzioni.

WhatsApp, grandissima novità per le videochiamate: utenti accontentati

Non smette mai di stupire WhatsApp, che a sorpresa è pronta a lanciare un’altra funzione. Infatti a breve all’interno dell’applicazione si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate. Ad annunciarlo è proprio il leader del Gruppo Facebook, Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sui suoi profili social. L’arrivo della nuova funzione è imminente e sarò disponibile a partire dal prossimo lunedì per gli utenti di tutto il mondo.

Prima dell’ultimo aggiornamento l’unico modo per entrare all’interno di una chiamata era rispondere alla notifica sullo schermo. Invece con l’update sarà possibile vedere chi è presente in chiamata, con gli utenti che potranno aggiungersi a conversazione in corso. Ovviamente questo aggiornamento riguarderà le chiamate di gruppo e riprenderà uno strumento già visto su Instagram. Andiamo quindi a vedere cosa sta cambiando all’interno dell’applicazione.