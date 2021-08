Uomini e Donne, due amatissimi protagonisti debuttano al cinema: l’annuncio a sorpresa sta già gasando tutti i fan del programma

Solo qualche settimana fa al magazine di Uomini e Donne denunciava la sua situazione delicata, perché la pandemia ha colpito duro anche lui costringendolo a perdere il lavoro. Ma come abbiamo imparato negli ultimi quindici anni, Sossio Aruta, è un combattente che non molla mai e ha pronta una soluzione clamorosa.

L’ex protagonista di ‘Campioni’, ma soprattutto ex cavaliere di Uomini e Donne (dove ha conosciuto la sua attuale compagna Ursula Bennardo), ha in serbo una sorpresa bellissima per i fa. Presto infatti potremo vederlo al cinema, come coprotagonista di un film inedito. E non sarà da solo, perché nel cast insieme a lui c’è un altro grande protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, due amatissimi protagonisti debuttano al cinema: prossimamente in tutte le sale

Il film si chiama, o meglio si chiamerà, ‘Uno strano weekend al mare’, un po’ thriller e un po’ commedia scritta da Alessandro Ingrà e Marco Frosini alcuni anni fa. Adesso però il progetto ha finalmente trovato un produttore e sono cominciate anche ripresa in diverse zone della Toscana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

“Prossimamente al cinema, ciak si gira” ha scritto Sossio postando uno scatto dal set: pistola alla mano, mentre prende in ostaggio una donna, sguardo fiero in camera. In realtà non sappiamo molto di più, ma la vera sorpresa è che al suo fianco nel film ci sarà pure Giorgio Manetti. Esatto, proprio il ‘Gabbiano’, lo storico ex di Gemma Galgani che con lei ha dato vita ad una coppia amatissima ma anche chiacchieratissima.

Oggi invece c’è questa coppia sul set che sta già facendo discutere molti tra i fan di Uomini e Donne perché nessuno si aspettava questa reunion. E tra chi apprezza e chi ironizza., il progetto è decollato.