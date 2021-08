Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, durissimo attacco di un’ex gieffina: che shock – VIDEO

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è giunta al capolinea. Intanto si accendono le accuse contro il figlio di Alba Parietti

Grandi amici nella casa del Grande Fratello Vip e anche all’esterno nel primo periodo dopo la finale, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono allontanati. L’improvvisa rottura dei due in queste settimane sta facendo discutere moltissimo. Dopo i fans, adesso a dire la propria sono anche gli ex concorrenti della casa più spiata dagli italiani: questa volta è il caso di Selvaggia Roma.

Seppure abbia condiviso poco tempo assieme a Tommaso e Francesco, la modella e influencer ha le idee chiare sul figlio di Alba Parietti. Selvaggia ha deciso di condividere nelle Insta Stories quello che è il suo pensiero attaccando duramente Oppini. Al centro della diatriba dei vecchi filmati che vedevano il figlio della Parietti ridere a degli epiteti contro i gay. Motivo per il quale anche lo Zorzi avrebbe preso le distanze dal suo vecchio e fidato amico tanto da toglierli anche il follow su Instagram.

Le accuse di Selvaggia Roma a Francesco Oppini dopo la rottura con Zorzi: “Non bisogna più avere paura di aprire il vaso di pandora”

Dure le parole di Selvaggia Roma contro l’ex gieffino Francesco Oppini. Dopo la rottura che c’è stata tra Tommaso Zorzi ed il figlio di Alba Parietti a causa di alcuni video incriminatori “contro i gay”, la modella è esplosa. A distanza di una settimana ha voluto dire la propria: “Oppini ma cosa mi combini? Ma cosa sono queste affermazioni omofobe scusami?! Ma come mai nella casa non le facevi mai? Ah no aspetta, giustamente perché là non ti conveniva. Perché giustamente per starci nella casa l’omofobia era meglio lasciarla nell’altra casa. Beh, giusto!”.

Secondo Selvaggia, però, il tempo è sempre gentiluomo: “Adesso che ne è passato non bisogna più avere paura di aprire il vaso di Pandora“. L’ex gieffina ha poi voluto dare un consiglio al suo compagno di avventura, Tommaso: “Meglio soli che male accompagnati. Pace e amore”. Ma non finisce qui, la Roma ha taggato nelle sue Insta Stories anche i due diretti interessati che per il momento non hanno risposto alle provocazioni. Non ci resta che attendere eventuali colpi di scena.