Tommaso Zorzi: “Ho avvertito le forze dell’ordine”. Cos’è successo in queste ore

Brutta esperienza per Tommaso Zorzi che ha raccontato di essere stato vittima di uno scherzo: l’influencer ha avvertito le forze dell’ordine.

Tommaso Zorzi è tornato su Instagram raccontando uno scherzo che ha subito. L’influencer sul proprio profilo social ha esordito affermando: “Risolta la questione pizze, ho avvertito le forze dell’ordine e non è più successo niente… so far so good“. Zorzi ha infatti spiegato a tutti i suoi followers, che qualche ‘simpaticone’ si divertiva ad inviargli delle pizze ad ogni mezz’ora tramite un uber che poi doveva essere pagato.

L’influencer ha poi rivelato: “Ragazzi praticamente è da stamattina che secondo me qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però, cioè che è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider…“. Uno scherzo che quindi non è andato giù all’ultimo vincitore del GF Vip, che ci ha tenuto a difendere tutti quei lavoratori che si stavano dirigendo a casa sua per consegnargli le pizze.

Tommaso Zorzi vittima di uni scherzo: “E’ una mancanza di rispetto”

Durante la giornata di ieri, Tommaso Zorzi ha dovuto spiegare a tutti i fattorini che arrivavano a casa sua che si trattava di uno scherzo di qualche buontempone. L’inconveniente non è andato giù all’ex gieffino, che sulle stories ha invitato l’autore dello scherzo a smetterla arrivando addirittura ad avvertire il commissariato vicino casa sua. Nell’ultimo periodo Zorzi è stato al centro anche di una querelle con Francesco Oppini.

Infatti l’amicizia tra i due si sarebbe interrotta improvvisamente, così qualcuno ha ipotizzato che l’autore dello scherzo sia qualche fan di Oppini particolarmente vendicativo. Lo stesso Zorzi, invece, ha ipotizzato che l’autrice dello scherzo sia una ragazza che da tempo lo ‘stalkera‘ sotto casa. L’unica cosa certa è che nella giornata di ieri qualcuno ha inviato diverse pizze al suo indirizzo di casa, un inconveniente che ha messo in imbarazzo Tommaso. Il ragazzo sui social ha concluso con uno sfogo in cui difende i fattorini e afferma: “Poverini, tra l’altro piove, mandarli in giro così non mi sembra il massimo“.