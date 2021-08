Temptation Island, la quiete dopo la tempesta: hanno ritrovato l’amore!

Due ex concorrenti di Temptation Island avrebbero ritrovato l’amore dopo un lungo periodo di crisi. Scopriamo chi sono e come mai è tornata la passione.

Durante l’edizione 2020 di Temptation Island ha appassionato tutti la storia d’amore tra Antonio Giungo e Nadia Chahar. Infatti i due hanno partecipato all’ultima edizione del programma presentata da Alessia Marcuzzi ed erano usciti dal falò del confronto mano nella mano. Ma il ritorno alla vita reale aveva riportato a galla i problemi di coppia tra i due, con Nadia che annunciò sui social la rottura con Antonio.

L’influencer chiese anche al suo pubblico di rispettare il momento, non andando ad importunare Giungo. Durante il programma Antonio sosteneva che Nadia fosse ancora troppo immatura non solo nel rapporto, ma anche nella convivenza. Inoltre durante l’esperienza al villaggio la giovane donna si era avvicinato ad un corteggiatore, dopo che era nata una sincera simpatia. Andiamo quindi a vedere cos’è successo al termine del programma e come i due si sono riavvicinati.

Temptation Island, ritorno di fiamma tra Antonio Giungo e Nadia Chahar: cos’è successo

Dopo mesi di frizione, Nadia Chahar e Antonio Giungo sono tornati insieme. Infatti i due decisero di sospendere la propria relazione subito dopo Temptation Island. Durante il programma di Canale 5, Nadia iniziò a provare sincera simpatia per uno dei corteggiatori e così Antonio chiese il falò del confronto. In seguito i due decisero di uscire dal programma, uscendo di scena mano nella mano. Un momento di riconciliazione, prima del ritorno dei litigi di coppia.

Dopo la separazione annunciata tramite le stories di Instagram, la relazione dei due era stata avvolta dal silenzio. Adesso invece un nuovo colpo di scena avrebbe sorpreso i fan, con Nadia e Antonio che sarebbero apparsi insieme in una delle stories Instagram di Speranza Capasso. Infatti all’interno del video si vedono Speranza e Nadia in auto mentre aspettano il rientro dei rispettivi ragazzi reduci da una partita di calcio. Quindi i due sembrerebbero essere tornati insieme dopo mesi di silenzio assordante.