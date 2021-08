Royal Family, umiliazione per Meghan Markle: è successo davvero! La duchessa del Sussex ha dovuto fare i conti con un problema imprevisto

Il 4 agosto è stato un giorno speciale per Meghan Markle. La duchessa del Sussex ha compiuto 40 anni e ha deciso di festeggiare nella sua villa di Montecito, assieme a familiare e amici. Circa 65 invitati per una cerimonia piuttosto intima, alla cui organizzazione ha partecipato anche il principe Harry. Nel party di mercoledì la Markle ha voluto fare una richiesta speciale ai propri fan, ovvero quella di condividere una poesia di compleanno su Instagram. Il problema è che solo 200 account hanno onorato il suo appello, divenuto praticamente un buco nell’acqua.

Meghan ha lanciato la nuova iniziativa in concomitanza con il suo 40esimo compleanno in un breve video con l’attrice Melissa McCarthy. Durante la clip di due minuti, l’attrice nordamericana ha svelato la campagna 40×40, che incoraggia le donne a tornare sul posto di lavoro. Un appello a personaggi famosi e non per incentivare gli imprenditori a trovare nuove opportunità per chi è rimasta a casa dopo la pandemia.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Meghan Markle lascia tutti a bocca aperta: l’ha fatto davvero!

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, è successo al compleanno di Meghan: problema per Harry!

Royal Family, umiliazione per Meghan Markle: in pochissimi aderiscono al suo appello

Annunciando la notizia sul sito web della fondazione Archewell, Meghan ha chiesto ai fan di diffondere il messaggio: “Spargi la voce, condividi i tuoi 40 minuti e incoraggia i tuoi amici a fare lo stesso”.

Il sito Web include due immagini già pronte da condividere su Instagram, una da mettere nelle storie e un’altra per un post normale.

Lo slogan recita: “Per le donne che danno tutto, diamo il nostro tempo. Ci stai?”

Sul portale c’è anche un suggerimento per i fan da utilizzare per la didascalia: “Per celebrare il 40° compleanno della duchessa del Sussex, dedico 40 minuti a una causa a cui tengo. Insieme, possiamo contribuire a un’ondata globale di compassione e cambiamento positivo. #40×40 #CompassionInAction.”

Il problema, come detto, è che pochissime persone hanno aderito. Un vero fiasco e c’è qualche esperto reale del Sun Online, che ha interpretato questo fallimento come una perdita di presa sul pubblico da parte della coppia reale. Che sia un segnale dei tempi che cambiano?