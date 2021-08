Royal Family, rottura definitiva: addio in un’occasione speciale

Nuova rottura definitiva all’interno della Royal Family. L’addio è arrivato durante un’occasione speciale: l’ultima indiscrezione sta stupendo tutti.

Non finiscono mai gli scoop riguardanti la Royal Family con l’ultima indiscrezione che coinvolge Chelsy Davy, ex fidanzata del principe Harry. La ragazza bionda non è di certo dimenticata a corte, visto che a differenza di Kate era a dir poco terrorizzata dagli impegni della vita di corte. Inoltre Chelsy è apparsa anche in mondo visione durante il matrimonio tra William e Kate avvenuto il 29 aprile 2011 a Londra, nell’abbazia di Westminster.

La Davy è una donna d’affari dello Zimbabwe. Nata nel 1985, la ragazza è stata la prima fidanzata di Harry con la relazione che è durata dal 2003 al 2010. Non sono mancati gli alti e i bassi nella relazione, ma nonostante ciò in molti pensavano che Chelsy fosse la donna giusta per il principino. Eppure la Davy decise di lasciare Harry subito dopo il matrimonio tra William e Kate, andiamo a scoprire il perchè.

Royal Family, perchè finì la relazione tra Harry e Chelsy: spunta una rivelazione

La clamorosa indiscrezione sulla relazione tra Harry e Chelsy l’avrebbe lanciata Robert Lacey. Lo storico biografo britannico ha collaborato per la serie Netflix ‘The Crown‘, che racconta tutti i retroscena della Royal Family. Lacey ha quindi rivelato il perchè la Davy avrebbe lasciato il principe. Infatti la donna dello Zimbabwe avrebbe deciso di mettere fine alla relazione proprio in seguito alle nozze tra William e Kate.

La business woman infatti non riusciva a pensare ad una relazione pubblica come quella richiesta ai membri della Royal Family. Stando a quanto riportato da Lacey: “Chelsy Davy ha detto a Harry di non poter compiere tutti i sacrifici di Kate Middleton, riferendosi in particolare al dover sostenere l’attenzione morbosa della stampa“. Per lo stesso motivo fallì anche la seconda relazione di Harry, quella con la modella Cressida Bonas. Invece Meghan Markle è riuscita non solo a continuare la sua relazione col principe, ma anche ad allontanarsi dalla morbosa stampa di corte inglese.