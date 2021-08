Netflix, bomba pazzesca: in arrivo il film con una leggenda dello sport

Ancora una volta, Netflix si butta nel mondo dello sport. È in arrivo un film prodotto da una leggenda assoluta

Netflix vuole fare le cose in grande nei prossimi anni, con produzioni sempre più di livello per attirare ancor più pubblico. I numeri parlano chiaro: gli abbonamenti salgono soprattutto quando ci sono nuovi film e serie TV di qualità.

È per questo motivo che, stando a quanto riportato The Wrap, presto arriverà un film che vedrà una leggenda dello sport impegnata nel ruolo di produttore con la sua azienda SpringHill Company: stiamo parlando di LeBron James.

Netflix, LeBron James produrrà un film per la piattaforma

Dopo esser diventato personaggio giocabile su Fortnite ed aver interpretato sé stesso in Space Jam: A New Legacy, per LeBron James c’è altra carne sul fuoco parallela all’NBA. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers si prepara a produrre – tramite la sua azienda SpringHill Company – un film originale per Netflix. Basato su Canyon Dreams di Michael Powell, sarà incentrato sul ‘Rez Ball’, ossia uno stile di basket tipico dei nativi americani.

La regia e la sceneggiatura saranno affidate a Sydney Freeland, mentre le riprese si svolgeranno nel Nuovo Messico. E non è da escludere un ruolo attivo di LeBron James, magari come consulente esterno o supervisore.