Michelle Hunziker, clamorosa rivelazione: “Vi svelo la mia fobia” – VIDEO

Michelle Hunziker si lascia ad una confessione tramite il suo profilo Instagram: ha svelato la sua più grande fobia

Come spesso accade, Michelle Hunziker si apre al rapporto con i fan grazie al ‘box delle domande’ in cui dà la possibilità ai suoi followers di Instagram di porle domande a cui rispondere. Molto spesso capita che i fan della conduttrice facciano domande curiose e questa volta è una di quelle.

Un fan ha chiesto: “Hai qualche fobia?” e la risposta della Hunziker è stata parecchio inaspettata, tanto da apporre l’adesivo sulla sua storia di Instagram chiedendo se i fan conoscessero la fobia di cui ha parlato.

Michelle Hunziker svela la sua assurda fobia

“Sì, ho una fobia”, ha ammesso la Hunziker, “si chiama tripofobia, tutti i miei parenti ed amici lo sanno. Mi danno fastidio tutte le superfici con superfici irregolari e con buchi piccoli”. Una fobia piuttosto particolare per la conduttrice, per niente comune, che nessuno poteva immaginare fosse qualcosa di cui avere fobia.

Da anni al timone di Striscia la Notizia, adesso in pieno successo con All Together Now, la conduttrice italo-svizzera è in un momento di grande forma per la sua carriera televisiva. Tuttavia, recentemente ha ammesso: “Ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”. Molto spesso la Hunziker ha ammesso di essere una persona che cerca il lato positivo anche quando la vita rema contro, ma in alcuni momenti l’abbattimento coglie anche lei.