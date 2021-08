Mara Venier, l’annuncio che spiazza tutti i fan: “Non lo farò più”

Mara Venier, l’annuncio che spiazza tutti i fan: la conduttrice Rai ha preso una decisone importante per il suo futuro in televisione

Con il tempo diventata la vera signora della domenica, una presenza costante e confortante nelle case degli italiani per garbo e competenza. Ma il gioco sta per finire, perché Mara Venier ha preso una decisone importante per il suo futuro. Quella che comincerà il 19 settembre prossimo sarà anche la sua ultima stagione al timone di ‘Domenica In‘.

L’indiscrezione arriva dal portale BubinoBlog che riporta alcuni stralci dell’intervista che la Venier ha rilasciato a Viareggio nelle ultime ore. “Credo che sia il mio ultimo anno ed è giusto che sia così. Domenica In è un programma che io amo, non so dire di no alla domenica pomeriggio, ma è un programma molto faticoso, anche molto complicato”, ha detto.

In realtà però la prossima per lei sarà una stagione piena di impegni. Il 9 settembre condurrà insieme ad Alberto Matano il Premio Agnes a Napoli. Ma tornerà anche negli studi di Telethon perché glie lo chiedono da tempo e finalmente ha deciso di dire sì, sciogliendo le riserve.

Mara Venier, il rapporto speciale che la lega a Maria De Filippi: “Un gruppo che era una famiglia”

Nel corso dell’intervista, Mara Venier ha anche spiegato il rapporto speciale che la lega a Maria De Filippi: “Una donna che io ammiro, stimo e alla quale dovrò dire grazie per tutta la vita, quegli anni a Mediaset hanno dato una svolta sulla mia carriera, sono stata molto tenuta in considerazione, rispettata. E poi ho preso tutto un pubblico giovane che io non avevo. Ho trovato con Maria e tutto il suo gruppo una famiglia dal punto di vista professionale”.

Ora però il suo pensiero è tutto per la prossima stagione di Domenica In che avrà una concorrenza diversa dal solito. Non più Barbara D’Urso e il suo salotto, ma Anna Tatangelo con ‘Scene da un matrimonio’. C’è curiosità per vedere il confronto, ma lei parte in deciso vantaggio.