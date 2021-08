GF Vip, amara scoperta per un ex concorrente: non l’ha presa bene

GF Vip, amara scoperta per un ex concorrente: è successo tutto nelle ultime settimane e lui decisamente non l’ha presa bene

Un amore sempre sotto la luce dei riflettori, per tutti erano diventati ‘Topolino e Topolina’. Ma non tutti erano convinti che tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis potesse finire beve e infatti dal maggio scorso i due di fatto sono separati. La novità però è che la ragazza reggiana ha già trovato un sostituto.

La bella modella e influencer, classe ’98, da qualche settimana infatti frequenta un quasi coetaneo, decisamente diverso dall’ex giornalista che è stato anche concorrente del Grande Fratello Vip. Lui è il rapper Lollo G (all’anagrafe Lorenzo Orsini) e la coppia sembra lanciatissima.

Come ha raccontato la ragazza al settimanale Diva e Donna, il primo incontro è stato casuale. Il rapper cercava una ragazza per girare il videoclip di un sui brano e l’agenzia che la segue ha proposto lei. Si sono conosciuti sul set, poi sono andati a mangiare insieme alla troupe ma successivamente si sono anche rivisti e hanno capito di piacersi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, durissimo attacco di un’ex gieffina: che shock – VIDEO

GF Vip, amara scoperta per un ex concorrente: ecco come ha reagito alla novità

Nell’intervista Maria Laura ha anche spiegato che per lei è una sensazione nuova perché fino ad oggi aveva sempre frequentato uomini maturi. Adesso però è molto presa dal suo nuovo amore e ha deciso di voltare pagina.

Per lei tutto a posto, per Brosio un po’ meno. Dovevano andare insieme a Vip Master di Cervia, evento che ogni estate richiama personaggi famosi in Riviera, ma è saltato tutto. Pare che l’ex gieffino, quando ha scoperto che ci sarebbe stato il nuovo fidanzato della sua ex, abbia deciso di chiamarsi fuori. E lei ci sta male: “Paolo è geloso, ma adesso ci siamo lasciati e sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”.