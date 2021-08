Francobolli rari, due esemplari dal peso d’oro: valgono tantissimo!

Francobolli rari, ce ne sono due che valgono una cifra da capogiro. Se li avete, potete portarvi a casa un tesoro

Il mondo del collezionismo continua a regalare sorprese. Tra monete e francobolli rari, ce n’è letteralmente per tutti i gusti. A queste categorie vanno poi aggiunti dischi, scarpe, vinili e molto altro, per un mercato sempre più fiorente.

Oggi parliamo di francobolli, probabilmente uno dei settori più antichi del mondo. Ci sono tantissimi esemplari capaci di valere cifre da capogiro, per un errore di stampa o per legami con un particolare momento storico.

Francobolli rari, questi due valgono un tesoro

Andiamo a parlare del Trinacria e del Garibaldino Mezzo Tornese, un doppio francobollo molto simile e che cambia solamente per il colore. La differenza sta principalmente nel colore: il primo è rosso, il secondo è blu. Cambia anche il valore: 350mila euro per la prima variante, 13mila euro per il secondo.

Il consiglio è di controllare subito nella vostra collezione e vedere se ne avete almeno uno. Sappiate che potreste portarvi a casa cifre da capogiro, destinate a salire ancora nel caso si scatenino aste tra appassionati.