Fortnite, clamorosa indiscrezione: Epic Games finisce in vendita?

Una clamorosa indiscrezione quella che sta girando nelle ultime ore. Epic Games stava per essere venduta insieme a Fortnite

Una notizia che ha dell’incredibile, anche se ormai sembra essere acqua passata. Epic Games sarebbe potuta finire in vendita – totalmente o in parte – insieme a Fortnite. Nello specifico, in seguito alla causa legale avviata da Epic stessa, Google avrebbe valutato di comprare l’intera azienda.

L’informazione è emersa dai documenti legali del processo, resi pubblici nelle scorse ore. Il fondatore e amministratore delegato di Epic Tim Sweeney, comunque, ha dichiarato su Twitter che nessuno era a conoscenza di tutto questo.

This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021