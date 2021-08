Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: grande talento in arrivo! Ricky Massara sta completando una trattativa inaspettata

Il mercato del Milan deve ancora entrare nel vivo. Nonostante le numerose mosse già piazzate in questo primo mese abbondante di campagna trasferimenti, Maldini e Massara sanno che c’è ancora qualcosa da puntellare. Da qui al 31 agosto arriverà sicuramente un trequartista, in grado di non far rimpiangere Calhanoglu e poi anche una punta giovane da affiancare a Ibra e Giroud. Lo sguardo della dirigenza rossonera è però rivolto anche a talenti in erba, in grado di esplodere da un momento all’altro. Operazioni vantaggiose sia da un punto di vista tecnico che economico. Proprio per questo, l’ultimo nome che circola dalle parti di Milanello è quello di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 del Nancy. Detiene il record come giocatore più giovane ad aver esordito in prima squadra, a 15 anni e 258 giorni. Tra l’altro la sua data di nascita, il 15 settembre, è la stessa di un vecchio campione del ‘Diavolo‘, ovvero l’indimenticabile Dejan Savicevic.

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: Warren Bondo oltre a Ilicic

Il Nancy ha rifiutato la prima offerta del Milan, sulla base di 700.000 euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Nonostante la scadenza del contratto nel 2022, viene valutato almeno 2 milioni. La distanza non è incolmabile e alla fine c’è la sensazione che la trattativa si possa concretizzare positivamente. Assieme al centrocampista francese (che in molti già accostano a Pogba), si punterà su un nome decisamente più esperto. Ilicic è in cima alla lista dei desideri e l’Atalanta non si opporrà alla sua cessione. Con i soldi incassati per Romero dal Tottenham, i bergamaschi andranno a chiudere per Koopmeiners dell’Az Alkmar. A quel punto lo sloveno potrà raggiungere Milanello e coprire il ruolo di trequartista, tanto caro a mister Pioli. Con Ibrahimovic e Giroud andrebbe a costituire un tridente non più fresco dal punto di vista anagrafico ma difficilmente eguagliabile per ciò che concerne la qualità tecnica. ‘Bastano’ 10 milioni.