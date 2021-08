Calciomercato Juventus, affare lampo: colpaccio in casa Manchester City

Nuova clamorosa indiscrezione di calciomercato per la Juventus. I bianconeri sarebbero pronti a chiudere un colpo con il Manchester City: i tifosi sognano.

La Juventus ha inaugurato il calciomercato estivo chiudendo il colpo Kaio Jorge. Un vero e proprio colpo in prospettiva con i bianconeri che hanno deciso di puntare sul talentuoso attaccante che proviene dal Santos. Per chiudere la trattativa, la Juve ha vinto la sfida di mercato con il Milan. Adesso però mister Massimiliano Allegri chiede dei rinforzi in difesa e a centrocampo. Il tecnico livornese ha chiesto prima di tutto un colpo per la mediana.

Inoltre si punta a rafforzare anche la difesa, visto l’età avanzata di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Proprio da questa richiesta di Allegri è spuntata l’ultima indiscrezione di mercato, con i bianconeri che sarebbero pronti a chiudere un colpo con il Manchester City. Infatti Agnelli è pronto a chiudere per Aymeric Laporte, difensore spagnolo dei Citizens. Il difensore valutato 45 milioni, potrebbe arrivare con l’incasso della cessione di Merih Demiral.

Calciomercato Juventus, vicina la chiusura per Laporte: la trattativa

La Juventus quindi è pronta a chiudere l’acquisto di Aymeric Laporte. Il difensore spagnolo potrebbe lasciare a breve il Manchester City. Infatti i Citizens avrebbero accettato un’offerta da 40 milioni di euro proveniente da Torino. I soldi della trattativa derivano dalla cessione di Merih Demiral all’Atalanta, con gli orobici che si sono accordati per un prestito da 3 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Inoltre il mercato della Juve non dovrebbe finire qui. Infatti Agnelli avrebbe contattato l’amico Florentino Perez per l’acquisto di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco potrebbe lasciare subito il Real Madrid, anche se il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Inoltre l’affare si dovrebbe concludere proprio a causa della trattativa arenata con il Sassuolo per Manuel Locatelli. Vedremo quindi se nei prossimi giorni i bianconeri riusciranno ad ufficializzare il secondo acquisto stagionale.