Calciomercato Inter, piano ‘alla Morata’ per il top player: nome pazzesco!

Calciomercato Inter, Marotta lavora ad un top player assoluto per l’attacco. L’idea è di sfruttare un piano ‘alla Morata’

L’Inter è prossima a dare l’addio definitivo a Romelu Lukaku. Stella e uomo simbolo dell’ultimo ciclo vincente nerazzurro, il belga è pronto a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al Chelsea per i prossimi anni. Un colpo duro da digerire per i tifosi, che in una sola estate si sono visti sgretolare le fondamenta che hanno portato alla vittoria dello Scudetto.

Ora per Marotta ed Ausilio è tempo di pensare ai sostituti, con il tempo che scorre inesorabile e la prima giornata di Serie A che dista solamente due settimane. Tra i tanti nomi fatti, c’è un’ipotesi clamorosa che potrebbe attuarsi solamente con un piano ‘alla Morata’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: grande talento in arrivo!

Calciomercato Inter, Marotta studia l’ipotesi Joao Felix

Stando a quanto riportato da fichajes.net, l’Inter starebbe pensando di portare Joao Felix in Italia già in questa sessione di calciomercato. Un’operazione che avrebbe del clamoroso, considerando la caratura del giocatore e il prezzo richiesto dall’Atletico Madrid. L’idea sarebbe quella di attuare un piano ‘alla Morata’: prestito oneroso biennale con diritto di riscatto.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare lampo: colpaccio in casa Manchester City

Condizioni che difficilmente verranno accettate dai Colchoneros comunque, a meno di clamorose sorprese dell’ultima ora. Il portoghese non ha convinto fino ad ora, e potrebbe rilanciarsi proprio sotto la guida di Simone Inzaghi.