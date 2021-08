Bake Off Italia pronto al via: quando inizia, giuria, ospiti e concorrenti

Manca sempre meno alla nuova edizione di Bake Off Italia. Ecco cosa sappiamo su data di inizio, giuria, ospiti e concorrenti

Il cooking game più famoso della televisione italiana è pronto a tornare su Real Time. Buone notizie per tutti i fan di Bake Off Italia, che ha finalmente svelato le carte con alcune interessanti novità sull’edizione del 2021. Gli autori del programma condotto da Benedetta Parodi hanno deciso – quasi totalmente – di confermare la squadra vincente della stagione passata.

La nuova giuria sarà infatti composta dagli amatissimi Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Manca all’appello Csaba dalla Forza, che abbandona lo show dopo una sola edizione. Confermata anche la location nel giardino di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, già cornice delle precedenti annate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, rivelazione di Ida Platano: nuovo flirt?

Bake Off Italia, quando inizia e i possibili ospiti

Abbiamo parlato dei giudici e della location, ma manca un’informazione fondamentale sulla nuova edizione di Bake Off Italia: quando inizia? Come confermato da Real Time, le prime puntate andranno in onda venerdì 3 settembre 2021 in prime time. Sono 14 gli episodi totali, con una durata complessiva di 90 minuti l’uno. I concorrenti che si sfideranno per vincere l’ambitissimo premio del cooking show saranno invece 16. A causa delle restrizioni anti Covid, inizialmente i partecipanti verranno suddivisi e si sfideranno a gruppi di 8 (come successo l’anno passato).

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Marco Bocci-Laura Chiatti, aria di crisi in famiglia? Arriva l’annuncio

Ma non è finita qui. Ci sono già anche le anticipazioni sui possibili ospiti di Bake Off Italia 2021. Due i nomi già confermati: Renato Ardovino e Orietta Berti. Ancora non sappiamo se ne verranno svelati altri o bisognerà aspettare la messa in onda delle puntate.