Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, nuove possibilità per storica coppia: che sorpresa

Nuove anticipazioni sulla sesta stagione de “Il Paradiso delle Signore”. Concluse le riprese, spuntano fuori i primi indizi sulla trama: colpi di scena per il pubblico

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati de ‘Il Paradiso delle Signore’ con i nuovi episodi in onda a partire da settembre. Le riprese della prossima stagione sono terminate e le anticipazioni sulle vicende dei protagonisti sono già trapelate. Intanto che gli attori si godono un po’ di relax estivo post lavoro, i telespettatori possono invece tenersi aggiornati.

E’ stato proprio Emanuel Caserio a salutare i fans, prima delle vacanze, lasciando loro delle piccole chicche. L’attore che ne ‘Il Paradiso delle Signore’ interpreta Salvatore Amato ha fatto sapere attraverso Instagram che la nuova stagione sarà colma di tantissime novità: queste vedono al centro dell’attenzione il suo personaggio.

Salvatore Amato e Gabriella, nuove opportunità per la coppia: tutte le anticipazioni su “Il Paradiso delle Signore”

Salvatore e Gabriella sono una storica coppia de ‘Il Paradiso delle Signore’ e le anticipazioni sulla nuova stagione lasciano trapelare nuove opportunità per i due la cui storia sembrava definitivamente essere arrivata al capolinea. Difatti, la stilista ha sposato Cosimo Bergamini ma il loro matrimonio li vede già in crisi.

Gabriella potrebbe approfittare dell’assenza di suo marito, che si trova a Parigi, per riavvicinarsi al bel barista. Intanto le ultime anticipazioni parlano anche della nascita di un nuovo legame tra Salvatore e Irene Cipriani. Non ci resta che attendere l’inizio della prossima stagione de ‘Il Paradiso delle Signore’ per scoprire come andrà a finire tra Salvatore e Gabriella, ma soprattutto se il barista sceglierà di intraprendere una relazione con la Cipriani. Staremo a vedere!