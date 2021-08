Amici, fiocco azzurro per una celebre coppia: grandissima emozione. Si tratta del secondo figlio per i concorrenti del Talent

Per loro fu galeotto il casting di Amici. Ylenia Morganti e Giacomo Paci hanno preso parte alle selezioni del talent condotto da Maria De Filippi e proprio lì si sono innamorati. Entrambi con una grande passione per la musica, si sono stimati tantissimo a vicenda fin dall’inizio.

I due hanno partecipato ad Amici anche se in edizioni differenti. La cantante è stata protagonista della stagione 2012-13 del programma, mentre Giacomo è entrato l’anno successivo, nel 2013-14.

Ora lui lavora per un’azienda di gioielli e autofinanzia i propri concerti, anche grazie al lancio di una linea di bracciali. Ylenia invece è alle prese con la nascita del secondo figlio. Un bimbo di nome Pietro Enea, come condiviso attraverso un post su Instagram da parte del papà. E’ nato sabato 7 agosto 2021, alle ore 5.22 e pesa 3,1 kg.

Amici, fiocco azzurro per una celebre coppia: è nato il secondo figlio di Giacomo e Ylenia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Paci (@ilpacigram)

“Welcome Pietro Enea, adesso saremo in 4 a divertirci come pazzi. Mamma Ylenia, grazie per la forza della natura che sei e per la tua capacità di non soccombere alle tempeste”. Questa la didascalia di una splendida foto sui social.

Ylenia e Giacomo si erano sposati il 27 agosto del 2017, con una bella cerimonia assieme anche ad altri concorrenti del programma Mediaset. Nel 2019 era nata la prima bambina della coppia, con la gravidanza comunicata sempre via Instagram alla fine di settembre 2018. Ora a fargli compagnia è arrivato anche Pietro Enea, per completare un quadretto familiare davvero splendido. Non si può che augurargli ogni bene per il futuro, sia privato che professionale, a due ragazzi davvero splendidi.