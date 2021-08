WhatsApp, la nuova funzione è rischiosa: cosa sta succedendo

Una nuova funziona è sbarcata su WhatsApp, ma sembrerebbe rischiosa per tutti gli utenti: andiamo a vedere cosa sta succedendo e come difendersi.

Nel mese di giugno, Mark Zuckerberg aveva annunciato una nuova funzionalità per WhatsApp. Infatti da poco tempo è sbarcata sulla versione ufficiale dell’applicazione ‘View Once‘, disponibile sia su iOS che su Android. Infatti la funzione permette di inviare foto e video che verranno automaticamente eliminati dopo una singola visualizzazione. Inoltre il colosso della messaggistica istantanea annunciò il tutto con un lungo comunicato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Digitale Terrestre, slitta lo switch off e arrivano nuovi canali: cosa succede

Infatti al suo interno si legge: “Fare foto o video sui nostri telefoni è diventato una parte importante della nostra vita. Ma non tutto ciò che condividiamo deve restare per sempre o sedersi sul rullino fotografico occupando spazio. Per dare alle persone un ulteriore livello di privacy e controllo su ciò che inviano sarà introdotta una nuova funzionalità“. Ma adesso è spuntato un nodo clamoroso che mette a rischio gli utenti. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

WhatsApp, i rischi la nuova funzione ‘View Once’: protegge la privacy?

A breve è stata aggiunta sulla versione ufficiale di WhatsApp la funzione ‘View Once‘. Però il The Sun ha evidenziato come qualsiasi utente possa eseguire lo screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Inoltre a differenza di Snapchat, WhatsApp non manda al mittente una notifica in caso di screenshot. Quindi un destinatario potrebbe fare uno screenshot o fotografare lo schermo con un altro dispositivo, quindi un messaggio che dovrebbe essere visto una sola volta potrebbe finire online senza alcun consenso.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite, la stagione 8 sarà super: che novità nel Pass Battaglia!

Nel caso in cui inviassimo il Pin della nostra carta di credito, il destinatario potrà fare un screen, mettendo quindi in serio rischio i dati sensibili inviati. In conclusione possiamo definire rischioso inviare qualcosa di personale o privato sull’applicazione di messaggistica, per cui il consiglio è quello di evitare di inviare informazioni e dati sensibili sull’applicazione nemmeno alle persone di cui ci fidiamo.