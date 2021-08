Vinili rari, questi valgono migliaia di euro: potreste averli voi!

Torniamo a parlare di collezionismo, e questa volta di vinili rari. Ce ne sono alcuni che valgono cifre monstre

Tra gli oggetti più ricercati, ci sono senza dubbio i vinili rari. Soprattutto negli ultimi anni, è tornata di moda la collezione di dischi iconici o difficili da trovare. Il fascino del vintage non muore mai, per la gioia di tutti coloro che hanno ancora in casa alcuni esemplari introvabili in giro.

È nato un vero e proprio mercato in questo senso, con migliaia di appassionati disposti a spendere cifre da capogiro pur di portarsi a casa pezzi introvabili altrove. Alcuni di questi vinili rari valgono anche migliaia di euro, con possibilità di salire ancora in caso si scatenino aste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francobolli rari, 37 milioni di euro per questo esemplare iconico: com’è fatto

Vinili rari, ecco alcuni dei più ricercati

Sono tantissimi i vinili rari ricercatissimi dai collezionisti, ed è piuttosto complicato fare una classifica vera e propria dei più costosi. Ci sono alcuni esempi che fanno però capire verso dove tende un mercato così in rapida espansione. Il disco Led Zeppelin del 1969 per fare un esempio, stampato nella prima versione con le lettere color turchese e con poche copie in vendita anche a 1000 dollari. Molto apprezzato anche The Who Sell Out dei Pete Townshend, con un valore che si aggira sempre intorno ai 1000 dollari.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Monete rare, questa da 2 euro vale una fortuna: potreste averla voi!

Non poteva mancare The Prettiest Star di David Bowie, il 45 giri con una delle copertine più famose della storia. Le stime parlano di oltre 2000 dollari di valore. Ma anche ABBA, Beatles, Elvis, Depeche Mode, Nirvana e Sex Pistols: i loro vinili sono tra quelli che potrebbero farvi fruttare più guadagno in assoluto.