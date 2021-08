Una delle coppie più tormentate ed amate di Uomini e Donne sarebbe tornata insieme. Scopri qual è l’ennesimo indizio che lascia pensare che fra i due sia di nuovo sbocciato l’amore.

Cristian Gallella, dopo essere stato scaricato nella decisione finale della tronista Paola Frizziero con un “non mi fido di te“, aveva ricevuto la proposta di Maria De Filippi di diventare protagonista del Trono Classico nella successiva stagione 2008/09. Dopo aver abbandonato per una relazione con una pallavolista, tornò nel 2011/12.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex corteggiatrice fidanzata con Costantino: che scoop!

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, l’indiscrezione sulla prima puntata: tronisti da un reality show?

In quella stagione conobbe e scelse Tara Gabrieletto. La storia fra i due è sempre stata costellata da diversi tira e molla, oltre alle partecipazioni a Temptation Island e L’Isola dei Famosi. La loro storia d’amore è stata coronata dal matrimonio il 2 settembre 2015. Dopo soli 4 anni, però, è arrivato il divorzio, di cui non si sono mai conosciute le motivazioni.

Uomini e Donne, Tara e Cristian sono tornati insieme?

Subito dopo il divorzio, Tara era tornata a Vicenza, dove si trova la sua famiglia. A gennaio 2021 i fan della coppia hanno notato che si era trasferita di nuovo a vivere a Roma, nella casa dove conviveva con Cristian Gallella. Apparentemente, la motivazione era seguire un corso di toelettatura per cani, per poi aprire una sua attività.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, doloroso addio dopo 4 anni insieme: “È cambiato tutto”

Quando le domande dei fan erano diventate troppo insistenti, Tara aveva sbottato: “Della mia vita privata io non parlerò né ora né mai. Detto questo, chi volesse una risposta su tutto il resto (lavoro, Accademia, ecc.) ben venga. Siete le benvenute. Le altre, possono prendere l’uscita. Grazie“.

Eppure, in una delle Storie pubblicate su Instagram il 6 agosto, ai più attenti non è sfuggito che Tara Gabrieletto indossava un bracciale con il nome di Cristian, cioè il suo ex marito e tronista conosciuto a Uomini e Donne. Possibile che anche questa si tratti di una coincidenza oppure la coppia sta cercando di proteggersi dai curiosi?

Ecco uno dei video in cui si vede il bracciale con il nome Cristian, e sotto il fermo immagine con l’ingrandimento: