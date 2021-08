Uomini e Donne, ex corteggiatrice fidanzata con Costantino: che scoop! Un amore scoppiato nelle ultime settimane e già da copertina

E’ stato il primo grande personaggio partorito dal programma ‘Uomini e Donne‘ di Maria De Filippi. Costantino Vitagliano ha goduto nel corso degli ultimi 15 anni di una visibilità straordinaria, grazie alla ribalta conquistata sul trono di Canale 5. Attore, modello e guest star di serate in discoteca, sempre circondato da bellissime ragazze. Tanti flirt e storie d’amore caratterizzate da una copertura mediatica unica. Nell’ultimo periodo è stato fidanzata con la ballerina russa Luba Mushtuk, con una relazione durata circa un anno. Un rapporto vissuto in controtendenza per Costantino, in totale riservatezza, senza luci dei riflettori. Ora però proprio il profilo social di Luba sempre aver svelato la fine dell’idillio. Niente più foto e una freddezza quantomeno sospetta.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice fidanzata con Costantino: la bellissima Irene Casartelli

Nel cuore di Vitagliano ora sembra esserci Irene Casartelli, altro prodotto di U&D. Nonostante il nuovo amore, però, Costantino continua a ricoprire in modo impeccabile il ruolo di padre nei confronti della piccola Ayla. La bimba avuta cinque anni fa dalla modella Elisa Mariani, non ha praticamente mai visto insieme i suoi genitori che si separarono quasi subito dopo il parto.

Ora tutti gli occhi del modello milanese sono per la Casartelli, influencer e modella di 34 anni, ex corteggiatrice del tronista Aldo Palmieri. In realtà nel programma Mediaset non ebbe grande successo, visto che il diretto interessato scelse poi l’attuale moglie, Alessia Cammarota.

Di lei abbiamo sentito parlare anche per la partecipazione all’edizione 2016 di Temptation Island. Anche lì ha lasciato il segno facendo traballare la coppia composta da Luca e Mariarita. Da quel momento le sue tracce in tv si erano perse, salvo ora ricomparire in prima pagina al fianco di ‘Costa‘. Se son rose fioriranno. Intanto i fan sognano.