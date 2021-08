Unomattina, la Rai ha deciso: scelti i due conduttori della prossima edizione

La Rai ha preso una decisione sui due conduttori della prossima edizione di ‘Unomattina’: andiamo a vedere chi saranno i due protagonisti.

Grandi novità per la nuovissima stagione di ‘Unomattina‘. Il talk show di Rai uno, in onda durante le prime ore della giornata, è stato confermatissimo. Dopo il successo dell’ultima stagione, la televisione di stato ha deciso di confermare Marco Frittella e Monica Giandotti come conduttori per l’edizione 2021-22 del programma. Inoltre la nuovissima edizione partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021.

La trasmissione andrà in onda dalle ore 6:45 alle 9:55 e sarà l’edizione numero 36. Inoltre se dovesse essere confermato il palinsesto della passata stagione, le puntate in totale saranno circa 255. Sono confermatissimi i due conduttori, che fino a qualche settimana fa erano in dubbio. Nonostante la conferma, il format sarà comunque rimodernato. Da settembre, così, i telespettatori dovranno essere pronti a tantissime novità che andranno a trasformare il programma.

Unomattina, confermati Marco Frittella e Monica Giandotti alla conduzione: tutte le novità

Nonostante la conferma di Marco Frittella e Monica Giandotti alla conduzione, ‘Unomattina‘ è pronto a tornare con tantissime novità. Al momento, per la versione estiva, i due sono stati sostituiti da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Dopo la pausa, però, nonostante la conferma non mancheranno i cambiamenti.

Sarà quindi diversa la scenografia, ma anche la linea editoriale potrebbe cambiare drasticamente, il tutto però sarà svelato al ritorno del programma in autunno. Vedremo quindi se le prossime settimane la Rai deciderà se svelare o meno tutti i cambiamenti in arrivo, nella speranza che i telespettatori possano digerire al meglio il restyling del talk show.