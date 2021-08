Temptation Island, il dramma di un’ex concorrente: “Ne soffro da quando avevo 10 anni”

Dramma per un ex concorrente di Temptation Island che ha rivelato una delle sue problematiche: ne soffre da quando aveva solamete 10 anni.

L’ultima edizione di Temptation Island ha portato alla ribalta l’ex concorrente Floriana Angelica, fidanzata di Federico Rasa. La dama ha deciso di continuare la relazione nonostante la partecipazione al programma. Nonostante siano entrati nel programma con diversi problemi di coppia, i due sono riusciti ad uscirne alla grande, con Floriana che ha stupito per il suo comportamento corretto e per il rispetto che ha portato al suo fidanzato.

In questi giorni sul suo profilo Instagram, Floriana Angelica ha voluto rivelare alcuni suoi segreti attraverso alcune stories. Alcuni dei fan hanno chiesto alla ragazza se avesse mai sofferto di attacchi di panico. Ha sorpresa la ragazza ha risposto con tutta sincerità, affermando: “Purtroppo sì. Ci soffro dall’età di 10 anni. Ancora sto cercando di imparare a gestirli”. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex concorrente del reality.

Temptation Island, Floriana Angelica e la lotta con gli attacchi di panico: “Ne soffro da quando avevo 10 anni”

Floriana Angelica sul proprio profilo Instagram ha rivelato di soffrire di attacchi di panico dall’età di 10 anni. Così nelle varie stories Floriana ha deciso di aiutare i molti fan che le hanno chiesto consigli su come affrontare questi attacchi. Infatti la ragazza ha iniziato affermando: “Purtroppo non è facile e lo capisco benissimo“, ricordando che l’importante è avere delle persone al proprio fianco che sono in grado di dare amore.

Sono sempre di più le persone in Italia che soffrono di questo disturbo, così Floriana ha cercato in tutti i modi di aiutare i propri followers. La ragazza ha poi continuato affermando: “Questo è il mio consiglio. Trova una persona che riesca a capire il tuo momento e riesca a calmarti“. Inoltre l’ex concorrente di Temptation Island ha poi concluso affermando che ad oggi i suoi punti di riferimento sono la sua famiglia ed il suo amato Federico.