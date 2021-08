Scherzi a parte, tre conduttrici da urlo con Enrico Papi: che spettacolo! Il programma di Mediaset vivrà un’altra esilarante stagione in onda

Nella lunga pausa estiva si stanno definendo le ultime mosse in vista della prossima stagione televisiva. Mediaset ha già annunciato gran parte dei suoi palinsesti, regalando anche qualche sorpresa. Sempre grande spazio a reality e varietà, con un occhio particolare a quei programmi che hanno fatto la storia dell’emittenza privata. Uno di questi è senza dubbio ‘Scherzi a Parte’, nato nel 1992 e con alle spalle già quattordici stagioni. Il prossimo 19 settembre ritroveremo su Canale 5 in prima serata, Enrico Papi e un cast di primissimo livello. Assieme a lui ci saranno infatti due co-conduttrici famosissime e amate dal pubblico. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia, che come rivelato da TvBlog porteranno una ventata ulteriore di allegria.

Ma non finisce qui. Il cast della nuova edizione di ‘Scherzi a parte’ conterà infatti anche su altre vallette/conduttrici di straordinaria bellezza e simpatia. Ci riferiamo a Paola Di Benedetto, Carolina Stramare e Antonella Fiordelisi. A svelare tutte le mosse in anteprima è stato Amedeo Venza, con un post sul suo seguitissimo profilo Instagram. Insomma un vero e proprio parterre de rois per Enrico Papi che sarà beato tra le donne.

Tutto però potrebbe non essere rose e fiori. Si vocifera infatti che dietro le quinte si sia consumata una accesa discussione tra la Gregoraci e Antonella Fiordelisi.

Vedremo se il pubblico premierà lo show di Canale 5, che si andrà a scontrare con le prime puntate di ‘Da Grande’, il nuovo atteso progetto di Alessandro Cattelan che sbarca su Rai 1. Dopo l’estate avremo le risposte.