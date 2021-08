Amadeus, dopo aver inizialmente dichiarato la sua intenzione di non condurre più Sanremo, ha cambiato idea ed ha accettato di diventare il protagonista della 72° edizione, che verrà trasmessa dal’1 al 5 febbraio 2022.

Amadeus, soprattutto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha dimostrato di essere in grado di dare uno stile inconfondibile alla trasmissione. Se inizialmente il conduttore sembrava irremovibile nella sua decisione di non condurre la 72° edizione, quella che si svolgerà dal 1 al 5 febbraio 2022, le cose sono poi cambiate.

La Rai ha infatti trovato il modo di convincere Amadeus a condurre per la terza volta Sanremo nell’edizione del 2022: la conferma ufficiale è arrivata subito dopo la nomina dei nuovi direttori di rete. A questo punto, rimane da scoprire chi farà parte della squadra di Amadeus nella conduzione del prossimo festival della canzone italiana.

View this post on Instagram A post shared by Sanremo Rai (@sanremorai)

Sanremo 2022, Amadeus e Fiorello ancora insieme?

In numerose interviste rilasciate da Amadeus, si era parlato della sua possibilità di condurre di nuovo Sanremo. Per lui i punti fermi erano: la presenza del pubblico e, soprattutto, avere Fiorello come spalla. L’ufficializzazione della Rai di Amadeus al Festival ha fatto pensare in molti che gli sia stato garantito che ci saranno entrambi gli amici.

La suggestione più interessante, al momento, è però quella di vedere Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston. La presentatrice al momento è svincolata da qualsiasi impegno professionale, non avendo rinnovato il contratto con Mediaset. Avrebbe dunque tutto il tempo necessario per dedicarsi a pianificare il prossimo Sanremo.