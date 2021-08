Un video diffuso da Meghan Markle per festeggiare i suoi quaranta anni ha mandato su tutte le furie i sudditi di sua maestà (e non solo): ecco il video dove sembrerebbe che Meghan stia prendendo in giro la regina Elisabetta II.

Meghan Markle, di tre anni più vecchia del marito Harry Windsor, ha compiuto 40 anni il 4 agosto . Si tratta di un importante traguardo nella vita di ogni persona, e lei ha deciso di festeggiarlo diffondendo un video, dove le due protagoniste sono lei e la sua amica ed attrice Melissa McCarthy.

Il video ritrae Meghan rilassata davanti ad una scrivania “presidenziale“, mentre si gode la video-chiamata con la sua amica Melissa, che inizialmente non si accorge di avere la telecamera accesa. Quando se ne rende conto, si va a cambiare, e le due iniziano a discutere di come si debba festeggiare i quaranta anni di Meghan.

La duchessa di Sussex respinge le ipotesi di Melissa di fare un altro servizio fotografico sotto un albero secolare, di reincontrare tutto il cast della serie Tv “Suits”, di scatenarsi in un party memorabile e rimanda alla festa dei 50 anni l’idea di fare un tatuaggio uguale – e di dubbio gusto – insieme all’amica.

Ecco il video “40×40” diffuso da Meghan Markle per i suoi 40 anni:

Per i suoi quaranta anni, Meghan Markle ha dunque lanciato l’iniziativa 40×40, dove ha chiesto a quaranta amici di dedicare 40 minuti per aiutare le donne che stanno facendo fatica a trovare il lavoro, soprattutto a causa delle difficoltà create dalla pandemia di Covid. Se il messaggio di Meghan è profondo, il video ha mandato su tutte le furie gli inglesi.

All’inizio del video, infatti, l’attrice Melissa si veste da inglese, con cappello floreale e guanti, e dice sibillina a Meghan: “Questo, probabilmente, a te piacerà di più“. In molti hanno visto una chiara presa in giro alla regina Elisabetta II, diventata famosa per i suoi outfit cappello-guanti-vestito in tinta.

Ecco il tweet della giornalista e biografa della Royal Family, Angela Levin, che ha scatenato la guerra sui social:

Anyone else think that Meghan and her friend Melissa McCartney were mocking the Queen in the birthday video? Both holding old fashioned cup and saucer like Meg used in her blog after 1st meeting with queen. Melissa sipping from the cup wearing fancy hat and gloves?

— Angela Levin (@angelalevin1) August 5, 2021