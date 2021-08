Roberta Capua è pronta a cimentarsi in un nuovo ruolo: entusiasmo alle stelle per i telespettatori.

Roberta Capua dopo 14 anni è pronta a tornare in Rai. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dal pubblico da casa che non vede l’ora di ritrovare sul piccolo schermo la conduttrice partenopea. Dal lunedì al venerdì Roberta, insieme a Gianluca Semprini conduce nel pomeriggio di Rai1 Estate in diretta. I numeri che totalizza questo programma hanno una media pazzesca che si aggira intorno al 13% di share.

Dati questi numeri da capogiro, dopo l’Estate in diretta condurrà un nuovo programma su Rai1? A rispondere a questa domanda è stata la stessa Roberta Capua, attraverso un’intervista concessa al Giornaleoff.

Roberta Capua, nuovo ruolo da protagonista: entusiamo alle stelle

Roberta Capua, attualmente star della Rai con Estate in diretta, non ha nascosto la voglia che ha di continuare a fare spettacolo, in modo particolare conduzione, in Rai. “Beh certo! mi piacerebbe che questa esperienza fruttasse anche qualcosa per il futuro, però per il momento non ci sono certezze.”

Ad Estate in diretta Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno trovato la loro cifra ed entrambi nella conduzione in tandem riescono a far emergere oltre alla loro professionalità anche un certa sintonia e complicità che però ha trovato qualche difficoltà in un particolare momento. “Devo ammettere che non è stato facile trovare la chiave giusta per raccontare la storia di un grande personaggio televisivo come Raffaella Carrà. La sua scomparsa improvvisa ci ha lasciati attoniti, sgomenti, svuotati, tristi.”