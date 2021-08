Netflix, annunciata l’uscita di una serie TV attesissima: fan in delirio

Una notizia attesissima, arrivata poco fa e che ha mandato i fan in delirio. Netflix ha annunciato la data di uscita di una serie TV

Sono mesi di grandi novità per ciò che riguarda Netflix. La piattaforma streaming numero uno al mondo sta lavorando a nuovi film e serie TV che andranno ad arricchire un catalogo già di per sé molto vasto. Tra le tante aggiunte, ce n’è una attesissima e di cui ancora si sa molto poco.

Stiamo parlando di Stranger Things, uno degli show di punta di Netflix. Dopo una lunga attesa, finalmente il gigante di Reed Hastings ha scoperto le carte in tavola e dato il grande annuncio sulla data di uscita. È stato anche pubblicato un nuovo teaser ufficiale, che ci avvicina sempre di più al ritorno degli amati protagonisti.

Netflix, cosa c’è da sapere sulla nuova stagione di Stranger Things

Per la quarta stagione di Stranger Things bisognerà attendere fino al 2022. È arrivato poco fa l’annuncio da parte di Netflix, che ha mandato i fan in delirio. A ormai due anni dall’uscita delle ultime puntate, bisognerà dunque attendere ancora prima di scoprire come si evolverà la trama e quali nuovi colpi di scena vedranno protagonisti Eleven, Mike e i loro amici.

Le difficoltà legate al Covid non hanno fatto altro che rallentare le riprese, costringendo ad un ritardo ben più lungo del previsto. Stanno comunque spuntando diversi indizi sulla trama che lasciano ben sperare su quello che succederà con le nuove puntate, ma è sempre bene stare lontani dagli spoiler.