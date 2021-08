Mara Venier ha fatto una straordinaria rivelazione. Verrà messa in atto a partire dal prossimo 19 settembre.

Mara Venier, regina indiscussa della televisione italiana e della Rai, nel corso del quinto appuntamento de “Gli Incontri del Principe” – il talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio – ha svelato alcuni dettagli della prossima edizione di Domenica In: “Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare. E vorrei dare la possibilità ai giovani artisti di avere una bella ribalta sulla quale presentarsi e mettersi alla prova”.

Ma le rivelazioni non finiscono qui. Zia Mara ha inoltre rivelato che ogni domenica ci saranno quattro ragazzi di talento sul palco di Domenica In. “Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello. La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid come è stato in queste due ultime edizioni ma non possiamo ignorare questo tema anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura”.Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello. La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid come è stato in queste due ultime edizioni ma non possiamo ignorare questo tema anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura”.

Mara Venier, rivelazione sensazionale: accadrà il prossimo 19 settembre

Dopo le rivelazioni su Domenica In, Mara Venier ha parlato anche del problema personale che l’ha tormentata negli ultimi mesi. “L’intervento a livello dentale è andato male ma spero che torni presto la sensibilità. I miei medici sono ottimisti e lo spero tanto anche io per superare definitivamente un periodo doloroso che lo è stato ancora di più anche per le fake news che sono state messe in giro sul mio conto. Sono arrivati a dire che ero ricoverata in ospedale in questi giorni e che il mio problema era legato al Covid. Tutto falso”.