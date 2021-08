GF Vip 6, i nomi che fanno impazzire i fan di Bob Marley: ora è ufficiale

Il GF Vip 6 di Alfonso Signorini ha messo a segno un colpaccio: Mediaset ha infatti ufficializzato la partecipazione al reality di tre nomi che sicuramente faranno impazzire i fan di Bob Marley. Ecco di chi si tratta.

La terra promessa dei rasta è Shashamane, in Etopia. Non stupisce dunque che Bob Marley, che praticava la religione del rastafarianesimo, volesse morire proprio in quella terra, con cui sentiva un legame particolare. Una delle sue canzoni più belle e sottovalutate si chiama “War”, e fu pubblicata nell’album “Rastaman Vibration” del 1976.

La canzone è una trasposizione dell’importante discorso tenuto dall’ultimo imperatore di Etopia, Hailé Selassié, durante il venticinquesimo anniversario delle Nazioni Unite. Il testo esprime in maniera molto semplice un concetto molto profondo: fin quando continueranno ad esserci distinzioni di razza, sesso, e sociali, continuerà ad esserci anche la guerra.

Qui sotto il video della canzone “War” di Bob Marley. Bisogna sottolineare che, per i praticanti del rastafarianesimo Hailé Selassié era considerato il Messia.

GF Vip 6, arrivano le principesse Hailé Selassié: chi sono

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono tre gemelle e figlie dell’ultimo imperatore di Etiopia, Hailé Selassié. Mediaset ha ufficializzato la loro partecipazione alla prossima edizione, dove probabilmente tutte e tre parteciperanno al reality come se fossero un solo inquilino, rischiando dunque l’eliminazione tutte insieme.

Fra le tre gemelle, Jessica Hailé Selassié è quella che ha già partecipato ad un reality show, cioè Riccanza. Lì ha avuto modo di conoscere Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. È appassionata di moda, e anche se è una principessa, si vuole guadagnare il suo posto nel mondo lavorando.

Ecco la prestentazione di Jessica Hailé Selassié a Riccanza, il programma trasmesso da MTV: