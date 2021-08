Gemma Galgani, che indiscrezione: c’è una novità che lascerà tutti senza parole!

Un’indiscrezione pazzesca che riguarda la dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani: cambierà il suo modo di vederla?

Non manca molto al ritorno in scena di Uomini e Donne e con il dating show scenderà nuovamente in studio anche Gemma Galgani che, però, potremmo vedere in maniera diversa. I rumors sono nati su Instagram dove la dama torinese non appare già da un po’, pertanto i sospetti sono aumentati.

LEGGI ANCHE > > > Unomattina, la Rai ha deciso: scelti i due conduttori della prossima edizione

NON PERDERTI > > > Rai, sospeso celebre programma a causa del Covid: c’è un positivo

Stando ai vari rumors, infatti, sembrerebbe che Gemma Galgani si sia sottoposta ad un intervento chirurgico di rinoplastica. Non sarebbe la prima volta che la dama torinese si sottopone ad un intervento chirurgico, ma se così fosse, bisogna tenersi pronti alla guerra in studio con Tina Cipollari che ne ha sempre criticato le scelte.

LEGGI ANCHE > > > Vasco Rossi, incidente e tanta paura: le condizioni dell’artista

Gemma Galgani, il ritorno di fuoco ad Uomini e Donne

Una nuova edizione del dating show è pronta a decollare, i fan sono già in trepidante attesa e super curiosi di sapere le novità riguardanti il Trono Classico ed il Trono Over. Per quanto riguarda quest’ultimo, Gemma si preparerà a trovare finalmente l’amore all’interno del programma, dopo le diverse delusioni ottenute negli anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo 2022, scelto il conduttore: ora il nome è ufficiale

Sembrerebbe, tuttavia, che la Galgani possa essere pronta a cedere la sua corona di dama indiscussa a Isabella Ricci che è entrata di soppiatto ed ha subito conquistato il pubblico di Uomini e Donne.