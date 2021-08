Fortnite stupisce i suoi utenti: in arrivo due nuove skin a sorpresa

Continuano ad arrivare novità su Fortnite, anche a sorpresa. Epic Games ha annunciato due nuove skin esclusive

Ancora novità in arrivo su Fortnite. Epic Games sta spingendo il piede sull’acceleratore nell’ultimo periodo, a suon di aggiornamenti che stanno rendendo l’intera esperienza di gioco ancor più immersiva per i suoi utenti. Vi abbiamo parlato del nuovo aggiornamento che prepara le basi per il Rift Tour e per il grande concerto di Ariana Grande.

Ma ci sono anche molte altre novità all’orizzonte. Oltre alle continue anticipazioni di leaker e dataminer, in realtà, Epic Games ha in cantiere alcune aggiunte che mai prima d’ora erano state menzionate. Una di queste riguarda due skin riguardanti un franchise di videogiochi tra i più di successo di sempre: stiamo parlando di Street Fighter. Dal prossimo 8 agosto alle ore 02:00 italiane sarà possibile acquistare Cammy e Guile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, dramma per un amatissimo attore: “Ho avuto problemi mentali”

Fortnite, arrivano le skin di Cammy e Gulle di Street Fighter

Totalmente a sorpresa, Epic Games ha annunciato una nuova super collaborazione che farà felici gli utenti. Arrivano su Fortnite le skin di Cammy e Gulle, due dei personaggi più amati del franchise di Street Fighter. Come si legge sul sito ufficiale della software house, a partire dalle ore 02:00 italiane di lunedì 8 agosto il tutto sarà disponibile nello shop in-game.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, come sapere il luogo delle vacanze dei tuoi amici: trucco pazzesco!

Ma non è finita qui. Il 5 agosto partirà infatti la Coppa Cammy, un torneo a premi che dà la possibilità ai migliori giocatori di vincere sia la skin del personaggio di Street Fighter che il dorso decorativo Aurora Militare. Si tratta di un evento a coppie, con il classico sistema a punti ottenibili in 10 partite.