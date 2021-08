Fortnite strizza l’occhio al mondo del cinema: altra novità in vista

Si allarga ancora l’universo di Fortnite, e questa volta strizza l’occhio al mondo del cinema. Ecco cosa bolle in pentola

Continuano ad arrivare rumors ed indiscrezioni legate a Fortnite e ad alcune delle tantissime novità in arrivo nelle prossime settimane. Vi abbiamo parlato proprio ieri del possibile lancio della skin di Naruto già a partire dalle primissime battute della stagione 8, ma non è finita qui. In attesa del grande evento Rift Tour, c’è un’altra novità che a breve arrivare in-game.

Questa volta, Epic Games ha deciso di strizzare l’occhio al mondo del cinema e, in particolare, al nuovissimo film Free Guy. Prodotto dalla Disney, arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 agosto. Per l’occasione, su Fortnite arriva un super torneo esclusivo, con tanto di premi in palio per i primi classificati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, la nuova funzione è rischiosa: cosa sta succedendo

Fortnite, i dettagli del torneo dedicato a Free Guy

Free Guy arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 agosto e, per festeggiare l’uscita, Video Games Party – partner di numerose aziende del settore – ha deciso di stipulare un accordo con Epic Games per un super torneo esclusivo. Dal 9 all’11 agosto, spunterà all’interno di Fortnite una nuova modalità di gioco dedicata proprio alla pellicola di Disney. I giocatori avranno la possibilità di iscriversi senza alcun costo dal 5 all’8 agosto 2021, accedendo a questo link.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> eFootball bersagliato dalle critiche: Konami risponde ai fan

I primi 100 classificati potranno avere un buono cinema Stardust Pass valido per un ingresso. Dalla prima alla terza posizione, inoltre, è previsto uno Special Pack Free Guy con contenuti a tema e una sedia da gaming Sparco. Se non lo avete fatto, il consiglio è quello di iscrivervi il prima possibile!