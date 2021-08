Digitale Terrestre, grossa novità per la RAI: c’è la data ufficiale

Manca sempre meno allo switch off del Digitale Terrestre allo standard DVB-T2. Ecco cosa succederà con la RAI

Se ne sta parlando da tempo, con la dead-line che è sempre più vicina. Il Digitale Terrestre si appresta a completare lo switch off allo standard DVB-T2, in modo da liberare le frequenze – destinate al 5G – e a “trasferirsi” per garantire una maggior qualità di visione. I cittadini residenti in Italia potranno usufruire di un’offerta mai così ricca e tutta in Alta Definizione.

Di contro però, sarà necessario essere muniti di un dispositivo di ultima generazione. Motivo per il quale è stato lanciato il Bonus TV, in modo da rendere l’acquisto di un nuovo televisore o decoder meno gravoso a livello economico. Stanno continuando intanto ad arrivare novità, tra rinvii del caso e nuovi canali. L’ultima notizia riguarda direttamente la RAI.

Digitale Terrestre, la notizia che riguarda la RAI

Anche la RAI si prepara allo switch off definitivo del Digitale Terrestre al DVB-T2. Una strategia che verrà attuata in due tempi, per dare spazio ai cittadini di completare le dovute procedure. Si parte col passaggio dal vecchio MPEG-2 al nuovo MPEG-2, con la data ufficiale fissata per il 15 ottobre. Ad essere interessati tutti i canali tematici come Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Sport, Rai YoYo, Rai Gulp, Rai 4 e molti altri.

Non cambia nulla invece per i tre canali principali non in alta definizione e per Rai News 24, che resteranno visibili ancora per qualche mese col vecchio codec MPEG-2. A partire dal 2022, poi, lo switch off sarà completo.