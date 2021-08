Calciomercato Juventus, trattativa avviata per un big europeo: si può fare! Allegri gradirebbe un arrivo importante in mezzo al campo

Il nodo centrale del mercato juventino è sempre il centrocampo. Massimiliano Allegri sa di poter contare su una buona base difensiva, nonostante la cessione di Demiral all’Atalanta, e su un attacco ricco di talento. Il probabile approdo di Leo Messi a Parigi, toglierà definitivamente ogni chance di partenza per Cristiano Ronaldo. Con il fenomeno portoghese fermo a Torino, il reparto offensivo bianconero verrà completato dal solo Kaio Jorge. Il giovane brasiliano ricoprirà la carica di vice Morata, potendo crescere con calma nella nostra Serie A. Il secondo arrivo alla Continassa sarà quindi un regista. Un uomo in grado di dare equilibrio e qualità ad una mediana indebolita nel corso degli ultimi due anni. L’affare Locatelli non si sblocca ma Cherubini e Nedved continuano ad essere fiduciosi. L’acquisto imminente di Henrique da parte dei neroverdi potrebbe indicare una sostanziale ammissione di rinuncia all’ex Milan. Nel frattempo però, nella malaugurata ipotesi non si riuscisse ad arrivare a dama, bisogna studiare piste alternative. La più calda nelle ultime ore porta in Spagna e nella fattispecie a Madrid.

Calciomercato Juventus, trattativa avviata per un big europeo: si punta Kroos del Real Madrid

La Juventus ha messo gli occhi su Toni Kroos. Il campione del Real Madrid è attualmente ai box per un problema di pubalgia e dovrebbe rientrare alla fine di settembre. A 31 anni, però, è ancora considerato in grado di garantire almeno due-tre stagioni ad alti livelli e ha le caratteristiche perfette per completare la mediana bianconera. Le mosse dei ‘Blancos‘ prevedono la permanenza in Spagna di Ceballos e la possibile uscita del regista tedesco. I dirigenti bianconeri hanno chiesto informazioni e spingono per arrivare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il suo contratto, da 10 milioni netti a stagione, scade nel 2023 e non verrà rinnovato. Allegri spinge per averlo già nelle prossime settimane, per iniziare a testare un reparto che necessita di una rifondazione. Da sogno di mezza estate, Kroos può diventare solida realtà a breve. I tifosi già sognano di vederlo in Serie A.