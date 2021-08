Anticipazioni Una Vita, Genoveva è assetata di vendetta: pronta a distruggerlo

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate della soap spagnola Una Vita. Genoveva è pronta a distruggere Felipe: riuscirà nel suo intento?

Nuovi colpo di scena attendono gli appassionati della soap spagnola Una Vita. La battaglia tra Felipe e Genoveva è solo agli inizi. Assieme a Mendez l’avvocato è pronto a mettere sua moglie spalle al muro per la morte della Sampaio. Purtroppo però non sarà semplice per i due riuscire nel loro intento. La dark lady riesce sempre a farla franca e questa volta avrà anche il supporto di Velasco.

Intanto il matrimonio tra la Salmeron e Felipe è giunto al termine e l’avvocato riceverà anche una denuncia per abbandono del tetto coniugale. L’Alvarez deciderà così di fissare un nuovo incontro con sua moglie per chiederle di ritirare la denuncia. La dark lady di Acacias 38 riderà di lui: è riuscita a distruggerlo come si era promessa.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ASRTICOLO>>> Federica Panicucci, addio a Mattino Cinque? Spunta il nome del sostituto

Genovava sempre più assetata di vendetta. Le anticipazioni di Una Vita la vedono distruggere Felipe: il motivo

Genoveva si era promessa di distruggere Felipe e finalmente riuscirà nel suo intento. Tutto inizia quando scopre di aver abortito: la nuova dark lady di Acacias 38 arriverà persino ad accusare suo marito raccontando di aver subito violenze dopo la morte della Sampaio.

Quando inizia il processo per fare luce sulla morte di Marcia, Felipe cercherà disperatamente Laura, ma la domestica è scomparsa nel nulla facendo perdere le sue tracce. La sua testimonianza sarebbe stata fondamentale al fine di condannare la Salmeron. Anche dietro questa scomparsa ci sarà, ovviamente, la dark lady. Questa ultima infine arriverà in tribunale come una vittima per ottenere la compassione dei vicini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Michelle Hunziker, è successo di nuovo: che batosta per la conduttrice televisiva

Ma ci sarà un importante colpo di scena. Se Laura è scomparsa e dunque non può testimoniare contro la Salmeron, lo farà il guardiano, Cesareo. L’uomo ha visto Genoveva andare nello stesso luogo dove Marcia è stata uccisa: questo è avvenuto lo stesso giorno in cui la ragazza è morta. Cesareo però non sa lo attende una trappola.