Anticipazioni Brave and Beautiful, il rapimento lascia tutti senza parole

Le anticipazioni di Brave and Beautiful della prossima settimana fanno sapere di tanti colpi di scena per la soap opera turca

Brave and Beautiful non va in vacanza e la programmazione continua a partire da lunedì 9 agosto fino a venerdì 13. Come di consueto, infatti, ci saranno in onda nuove puntate della soap opera turca dalle 14.45 alle 15.30 su Canale 5.

LEGGI ANCHE > > > Temptation Island, ex protagonista diventa mamma per la prima volta – FOTO

NON PERDERTI > > > Raffaella Carrà, dedica speciale da Porto Santo Stefano: di cosa si tratta

A partire da lunedì, dunque, Banu inizierà ad avere sospetti sul fatto che possa essere stato Tahsin ad ordinare l’uccisione di Cesur. Quest’ultimo intuisce che è Bulent ad essere coinvolto nell’imboscata e va ad affrontarlo senza pensarci due volte. Nel frattempo, Cesur dovrà affrontare Tahsin ed i suoi uomini che sono impegnati a fargli credere che suo padre si sia suicidato. La forza del figlio lo spinge a continuare ad indagare e non credere alle loro parole.

LEGGI ANCHE > > > Rai, clamorosa esclusione in vista della prossima stagione: “Resta fuori”

Anticipazioni Brave and Beautiful, Suhan viene rapita

Le anticipazioni di Brave and Beautiful fanno sapere che Salih, costretto da Tahsin, manomette l’auto di Cesur su cui, al momento dell’incidente viaggia anche Suhan. L’auto finisce fuori strada, va in fiamme e rischia l’esplosione. Fortunatamente i due escono indenni dallo schianto e si fermano a pernottare in un hotel nelle vicinanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Dayane Mello, consacrazione definitiva: sarà protagonista in un nuovo reality

Durante la notte, Cesur riesce a sottrarre la carta d’identità di Suhan e la dà a Rifat. Da quest’ultimo sarà portata Suhan una volta che sarà rapita dagli uomini di Mithat. Rifat, però, finirà nei guai e portato dietro le sbarre.