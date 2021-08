Amici 21, l’addio coglie tutti di sorpresa: svelato il motivo

La prossima edizione di Amici, la ventunesima, vedrà diversi cambiamenti. Molti insegnanti non verranno riconfermati.

L’ultima edizione di Amici è stata forse la più bella dall’inizio del talent show. Il programma, nato vent’anni fa con il nome di Saranno Famosi, ha visto tantissimi ragazzi essere protagonisti assoluti non solo all’interno del contesto scolastico ma anche fuori. Cantanti come Aka7even, Sangiovanni, Raffaele Renda e Deddy hanno conquistato le vette delle classifiche europee con le loro canzoni.

Non solo i cantanti, ma anche Giulia Stabile è riuscita a coronare il suo sogno. Ballerina di talento e vincitrice dell’ultima edizione che dalla prossima stagione entrerà a far parte del corpo di ballo del programma. Emozione dopo emozione a cui fanno seguito diverse soddisfazioni personali per la ballerina. Ma se lei farà ritorno il prossimo anno nel programma, per un insegnante non è così.

Amici 21, rivoluzione totale nel cast: non ci sarà più nel programma

Arisa non sarà più l’insegnante di Amici nella prossima stagione e nemmeno a Pechino Express per due motivi. Il primo ostacolo principale era dovuto alla partecipazione al talent show di Canale 5 che sarebbe nato per la decisione di Arisa di prender parte alla prossima edizione del reality di Sky Uno.

Così la scelta della cantante di optare per solo uno solo dei due programmi: abbandonato Pechino Express, Arisa avrebbe scelto Amici. Poi però un nuovo dietrofront dovuto a motivi personali.