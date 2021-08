WhatsApp, attenzione a questa trappola: milioni di utenti in pericolo

Spunta un nuovo pericolo per tutti gli utenti di WhatsApp. Sono già tantissimi coloro che hanno denunciato quanto gira per le chat: cosa sta succedendo.

WhatsApp è oramai da tempo l’applicazione più utilizzata per quanto concerne la messaggistica istantanea. Infatti ci permette di inviare messaggi, chiamare e videochiamare gratuitamente. Attenzione però perchè non mancano i pericoli sull’app, specialmente a causa di cyber-criminali pronti a spillarci del denaro. Infatti nell’ultimo periodo un nuovo pericolo si sta diffondendo sull’applicazione.

Infatti nelle ultime settimane si sta diffondendo nuovamente la ‘truffa dell’immagine del profilo‘. Questo escamotage è sempre più diffuso sull’applicazione, con i criminali che prima si salvano la nostra immagine di profilo e poi creano nuovi account fake arrivando a spacciarsi per un’altra persona. Così fingendo di essere un’altra persona, andranno ad importunare i nostri contatti in rubrica. Inoltre i criminali chiederanno una ricarica Postepay per la riconsegna del profilo. Ovviamente invitiamo sempre a diffidare da questi messaggi, controllando sempre il numero che ci sta messaggiando.

WhatsApp, novità per chiamate e videochiamate: arriva una nuova funzione

Non smette mai di stupire WhatsApp, che a sorpresa è pronta a lanciare un’altra funzione. Infatti a breve all’interno dell’applicazione si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate. Ad annunciarlo è proprio il leader del Gruppo Facebook, Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sui suoi profili social. L’arrivo della nuova funzione è imminente e sarò disponibile a partire dal prossimo lunedì per gli utenti di tutto il mondo.

Prima dell’ultimo aggiornamento l’unico modo per entrare all’interno di una chiamata era rispondere alla notifica sullo schermo. Invece con l’update sarà possibile vedere chi è presente in chiamata, con gli utenti che potranno aggiungersi a conversazione in corso. Ovviamente questo aggiornamento riguarderà le chiamate di gruppo e riprenderà uno strumento già visto su Instagram. Andiamo quindi a vedere cosa sta cambiando all’interno dell’applicazione.