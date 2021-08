Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani presi di mira in queste ore: cosa sta succedendo – VIDEO

Tommaso Zorzi di nuovo nel mirino degli haters assieme al suo compagno Tommaso Stanzani: cos’è successo questa volta

Tommaso Zorzi nelle ultime ore è tornato nuovamente nell’occhio del ciclone. L’ex concorrente e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si trova nel suo appartamento a Milano assieme al compagno, Tommaso Stanzani. I due avevano intenzione di trascorrere qualche giorno di relax quando invece sono diventati vittime di un fastidiosissimo scherzo.

L’ex gieffino si è lasciato andare ad un lungo sfogo nelle sue Insta Stories dove ha spiegato di sentirsi anche un po’ in imbarazzo. Ma cosa sta succedendo? Zorzi è stato preso di mira dagli haters che non sempre si limitano solo agli insulti verbali. Difatti, questa volta, l’influencer ed il ballerino sono continuamente disturbati da un citofono che suona.

Tommazo Zorzi e Tommaso Stanzani: una pizza ogni mezz’ora, lo scherzo degli haters

Tommaso Zorzi è tornato nelle sue Insta Stories dove si è lasciato andare ad un lungo sfogo con i suoi followers. Nelle ultime ora, assieme al compagno Tommaso Stanzani, l’ex gieffino è stato preso di mira da un hater: il suo citofono bussa ogni ora per la consegna di una pizza che non ha mai ordinato.

“Da stamattina qualcuno mi sta facendo uno scherzo che è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider che sta mandando. Ogni ora mi arriva un fattorino con una pizza che è da pagare! Ora non so come possa essere divertente questa cosa però, dato che li sto rimandando tutti indietro e questi ordini non li sta pagando nessuno..“, queste le parole dell’ex gieffino.

Ma proprio mentre invitava l’autore di questo fastidiosissimo scherzo a farla finita anche per rispetto di chi sta lavorando, è suonato nuovamente il citofono: “Hanno risuonato di nuovo per un’altra pizza. Stanno continuando ad arrivare pizze. Ne è appena arrivata una a nome di Tommy (Stanzani). Mi ritengo un po’ in imbarazzo, piove e non mi sembra il massimo mandare i fattorini in giro a fare scherzi“, ha concluso l’influencer.