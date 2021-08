Royal Family, è successo al compleanno di Meghan: problema per Harry! La duchessa del Sussex ha festeggiato ieri i suoi 40 anni

E’ andato in scena nella serata californiana di mercoledì (la mattinata di giovedì in Italia), il party di Meghan Markle per festeggiare i suoi 40 anni. La duchessa del Sussex si è riunita con i parenti più stretti e gli amici nella villa di Montecito. A collaborare all’organizzazione ci ha pensato anche il principe Harry, oltre a Colin Cowie, lifestyler di professione e molto gettonato tra i vip americani. La Markle ha condiviso un video speciale con la comica americana Melissa McCarthy sul suo sito web della fondazione Archewell, mostrando alcune scene della festa. Nelle immagini, realizzate come promozionale per la nuova iniziativa di beneficenza dei Sussex, presentava anche un errore particolarmente comico.

Il momento simpatico, alla fine del video, ha visto il principe Harry protagonista di un numero da giocoliere con le palline.

Tuttavia, Angela Levin, autrice di ‘Harry: Conversations with the Prince’, crede che la scena non sia stato affatto divertente.

Parlando a GB News del video, ha dichiarato: “Pensavo che non fosse poi così esilarante. Anche perchè credo che il povero vecchio Harry non stesse recitando, sembrava piuttosto escluso”.

“Sembrava il classico ragazzino che gioca con le palle, senza grande successo, solo per attirare l’attenzione degli altri. Tra l’altro si trovava fuori in giardino, come se fosse finito in punizione e non potesse rientrare dentro con gli altri”.

Al di là dell’aspetto ludico del video, l’iniziativa promossa da Meghan e Harry aveva un fine estremamente nobile. Si tratta di un aiuto richiesto per tutte le donne che cercano di tornare a lavoro.

Soprannominata 40×40, è un invito della duchessa del Sussex verso amici e conoscenti ad aiutare tutte le ragazze in difficoltà.

La Markle ha dichiarato: “Poiché sto compiendo 40 anni, chiedo a 40 amici di donare 40 minuti del loro tempo per aiutare a fare da mentore a una donna che si sta reinserendo nel mondo del lavoro. Oltre 2.000.000 di donne, solo negli Stati Uniti e, decine di milioni in tutto il mondo, hanno perso il lavoro a causa del Covid”.

“Penso che se lo facciamo tutti e dedichiamo 40 minuti a una sorta di servizio attivo, possiamo creare un effetto a catena”.

L’iniziativa è stata fortemente criticata dalla signora Levin e da altri esperti reali, poichè ritenuta “totalmente irrealistica“.

La scrittrice ha specificato: “È assurdo pensare che una povera donna che non è stata in grado di trovare un lavoro e si sente esclusa, ascolterà qualcuno che gli dice in 40 minuti cosa deve fare”.