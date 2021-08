Rai, clamorosa esclusione in vista della prossima stagione: “Resta fuori”

Una stagione molto caotica per la Rai che decide di far pulizia tra le proprie file: clamorosa esclusione per la prossima annata

La pausa estiva della Rai sarà rigenerante dopo una stagione frenetica e caotica. Intanto, però, è già tempo di guardare alla stagione autunnale ed ai palinsesti che allieteranno i telespettatori italiani tra non molto tempo.

Intervistato da La Repubblica, il direttore di Rai 3, Franco Di Mare ha messo in chiaro un po’ di cose. Per primo è tornato a parlare, ancora una volta, del caso Fedez: “Il signor Federico Lucia ha manipolato una registrazione telefonica, mi ha lasciato interdetto la reazione delle forze politiche che hanno inseguito una manipolazione”.

Rai, Franco Di Mare annuncia l’esclusione di Mauro Corona

“Una decisione aziendale”, ha voluto precisare Franco Di Mare, “ma che condivido in toto”. Mauro Corona l’anno prossimo non sarà un dipendente Rai. Il motivo risale a quando durante una puntata dello scorso anno a Cartabianca, Corona si rivolse in malo modo nei confronti della padrona di casa, Bianca Berlinguer: “Stia zitta una buona volta, gallina”.

Lì per lì, la giornalista al timone della trasmissione lo rimproverò di maleducazione e di non rispettare le regole della TV, ma la decisione definitiva della Rai è stata piuttosto necessaria e d’esempio. È probabile che Mauro Corona continuerà la sua carriera in un altro talkshow: presumibilmente Diritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete 4.