Michelle Hunziker, è successo di nuovo: che batosta per la conduttrice televisiva

Risveglio amaro per Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva ha ottenuto un altro risultato deludente: scopriamo insieme di cosa si tratta

Nuova sconfitta per Michelle Hunziker che nella serata di ieri, mercoledì 4 agosto, non ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti con la replica di All Together Now – La Musica è Cambiata. In onda su Canale Cinque il talent show ha interessato 1.338.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%.

All Together Now si è scontrato in prima serata con Superquark che ha avuto la meglio. Difatti, il documentario in onda su Rai Uno ha trionfato grazie all’interesse di 1.871 telespettatori pari al 12.2% di share. Un risultato amaro per la Hunziker che ha sorpreso anche il pubblico del piccolo schermo.

Al timone di All Together Now su Canale Cinque, la Hunziker è stata battura da Rai Uno: tutti i risultati in termini di ascolti

La Hunziker al timone della replica di All Together Now è stata nuovamente battura con il 9.1% di share. Ma veniamo adesso ai risultati ottenuti dalle altre reti televisive. In onda su Rai Due, Il Circolo degli Anelli è stato visto da 1.253.000 spettatori pari all’8.9% di share.

Su Italia1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.431.000 telespettatori con uno share dell’8.4%. Rai3 ha proposto Quasi nemici – L’importante è avere ragione interessando 1.276.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha tenuto incollati davanti al video 758.000 spettatori con uno share del 5.6%.

Su La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha interessato 372.000 spettatori con il 2.9% di share. Su Tv8 la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone ha intrattenuto 259.000 spettatori pari all’1.8% di share. Infine sul Nove A casa con i suoi è stato seguito da 356.000 spettatori con uno share del 2.2%.