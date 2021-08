Green Pass, verso l’ok al nuovo decreto: tutte le regole da settembre

Green Pass, nel pomeriggio il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto in vigore da settembre. Ecco le possibili regole

Domani venerdì 6 agosto entra ufficialmente in vigore il nuovo decreto Covid. Green Pass da esibire obbligatoriamente per accedere a bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, fiere, sagre, eventi sportivi e molto altro. Una prima fase “di prova”, per poi procedere ad ancor più restrizioni a partire dal mese di settembre.

Nel pomeriggio si terrà il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto legge che entrerà in vigore al termine del mese di agosto. Ci sarà da discutere principalmente sugli obblighi per studenti e personale della scuola, mentre sembrano esserci pochi dubbi per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Ecco tutte le possibili novità in arrivo.

Green Pass, le novità in arrivo da settembre

A partire da settembre, il Green Pass sarà obbligatorio per il personale della scuola. Questo è l’orientamento confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. Stesso discorso anche per gli studenti universitari e per i professori, così come per il resto del personale scolastico. Accordo anche per i trasporti a lunga percorrenza. Stando a quanto riferisce l’Ansa, dal 1 settembre diventa obbligatorio esibire il certificato su treni e aerei. Si va verso l’aumento della capienza dei trasporti, a cominciare dai treni (dal 50% all’80%).

Nessun obbligo invece per bus, metropolitane e per i treni regionali. Nuove regole anche per ciò che riguarda la quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale. In caso di contatto con un positivo al Covid, il periodo di isolamento sarà di sette giorni e non più di dieci.