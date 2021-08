GF Vip 6, due ex allievi di Amici nel cast? Indiscrezione pazzesca

Mancano poche settimane all’inizio del GF Vip 6 e intanto spuntano fuori i nomi di nuovi concorrenti: Signorini sta ancora lavorando duramente per il reclutamento dei vip

Manca sempre meno all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e intanto il padrone di casa, Alfonso Signorini, continua a lavorare per il reclutamento dei concorrenti che faranno rivivere la casa più spiata dagli italiani. Dopo il grande successo riscosso dalla quinta edizione, tanto da spostare continuamente in avanti il giorno della finale, Signorini sta lavorando duramente per replicare. Tutto ovviamente sta nella scelta dei vips.

Intanto in queste settimane sul web continuano a circolare indiscrezioni sui possibili concorrenti. Molti di questi hanno confermato i rumors mentre altri hanno categoricamente smentito. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, pare che il giornalista e conduttore abbia deciso adesso di fare entrare nella casa del GF Vip due ex allievi di Amici. Scopriamo insieme di chi si tratta.

GF Vip 6, Signorini ha deciso: due ex allievi di Amici tra i concorrenti del reality di Mediaset

Alfonso Signorini in queste settimane sta lavorando duramente per reclutare i concorrenti che approderanno nella casa del Grande Fratello Vip che prenderà ufficialmente il via il prossimo 13 settembre. Stando all’ultima indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, pare che il conduttore abbia deciso di dare la possibilità a due ex concorrenti di Amici, di entrare a far parte del cast.

Parliamo dei cantanti Luca Vismara e Moreno. Rispettivamente hanno partecipato alla 17esima e 12esima edizione del talent show ideato e condotto dalla queen di Canale Cinque, Maria De Filippi. Moreno, che nell’ultimo periodo è sparito dalla scena, ha vinto Amici. Quanto a Vismara, in molti lo ricordano anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019 dove arrivò in finale. Non ci resta che attendere queste pochissime settimane rimaste per tornare a seguire il reality più amato di Canale Cinque.