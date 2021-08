GF Vip 6, colpaccio di Signorini: una leggenda della tv italiana nel cast

Continua ad arricchirsi il cast del GF Vip 6, con Alfonso Signorini che avrebbe trovato l’accordo per una leggenda della televisione: scopriamo chi è.

Sembra quasi tutto pronto per il nuovissimo GF Vip 6, con Alfonso Signorini che sta delineando il nuovo cast del programma. Infatti il direttore di ‘Chi Magazine‘, nelle ultime ore avrebbe convinto una vera e propria leggenda della televisione italiana. Infatti potrebbe entrar a far parte del programma anche Sandra Milo, dopo le conferme di Katia Ricciarelli e di Giucas Casella. Gli 88 anni non spaventano ‘Sandrina’, che sembrerebbe pronta a rimettersi in gioco.

La Milo sarebbe stata ispirata dall’improvviso successo di Orietta Berti, tornata di moda dopo il successo radiofonico di ‘Mille’, in collaborazione con Achille Lauro e Fedez. Una notizia che ha del clamoroso, visto che il reality è attesissimo da tutti i telespettatori italiani. Infatti a settembre andrà in onda la sesta edizione, che spera di replicare il successo dello scorso anno. Andiamo quindi a vedere le parole della Milo dopo l’apertura alla partecipazione al programma.

GF Vip 6, Sandra Milo pronta a partecipare: le sue parole

Durante la sua ultima intervista Sandra Milo ha aperto ad una sua partecipazione al programma di Alfonso Signorini. Infatti la showgirl ha affermato: “Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri“. Sandra ha poi ricordato come personaggi della televisione come Mara Maionchi ed Orietta Berti sono delle vere e proprie icone tra i giovani nonostante l’età.

Ma la Milo non si è fermata qui ed ha poi aggiunto: “Lo farei molto volentieri. Adesso mi godo il mio spettacolo teatrale ‘Ostriche e caffè americano’. Sono felice di essere tornata sul palco. Lavorare con questi attori bravissimi mi ha dato tanta carica“. Così Sandra Milo ha lanciato la sua candidatura per la Casa più spiata dagli italiani. Vedremo se alla fine Signorini confermerà la sua presenza, nonostante le 88 primavere sulle spalle.