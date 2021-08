Fortnite, la stagione 8 sarà super: che novità nel Pass Battaglia!

Spuntano nuove indiscrezioni sulla stagione 8 di Fortnite. Ci sarà una novità super all’interno del Pass Battaglia

Continuano a rincorrersi rumors ed indiscrezioni relative alla stagione 8 di Fortnite. Gli utenti del noto battle royale non stanno più nella pelle, e non vedono l’ora di scoprire a quali sorprese avrà pensato questa volta Epic Games. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per l’update definitivo, ma già ci sono alcune interessanti anticipazioni.

Una di queste parla nello specifico del Pass Battaglia, probabilmente la principale fonte di guadagno della software house. Al prezzo di 9,99 euro una tantum, è possibile accedere ad una miriade di skin esclusive e altri elementi estetici da sfoggiare in-game. In questo senso, un leak anticipa l’arrivo di un personaggio amatissimo.

According to a new public post by the moderators of r/FortniteLeaks, the source who provided them with information about Naruto has now 100% confirmed that Epic was able to obtain the rights for Naruto.

Epic Games is apparently now trying to include him in the next Battle Pass.

— Shiina (@ShiinaBR) July 31, 2021